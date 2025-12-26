الجمعة 26 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أنا الوحيد اللي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، الذي أعلن انتحاره في سجنه، خلال الرسالة التي نشرها بمناسبة عيد الميلاد.

وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الكثير من الانتهازيين الذين أحبوا جيفري إبستين، وأغدقوا عليه الأموال، وذهبوا إلى جزيرته، وحضروا حفلاته".

وأضاف ترامب: "ظنوا أنه أعظم رجل على وجه الأرض، ثم تخلوا عنه فجأة عندما اشتدت الأمور، وادعوا زورًا أنهم لا علاقة لهم به، وأنهم لا يعرفونه، ووصفوه بأنه شخص مقرف".

وتابع ترامب: "بعدها ألقوا باللوم، بالطبع، على الرئيس دونالد جيه ترامب، الذي كان في الواقع الوحيد الذي تخلى عن إبستين، وقبل وقت طويل من أن يصبح ذلك أمرًا شائعًا".


وأردف: "عندما تُذكر أسماؤهم في حملة التشويه المستمرة التي يشنها اليسار المتطرف.. ويتضح أنهم جميعًا ديمقراطيون، يكون هناك الكثير من التفسيرات التي يجب تقديمها، تمامًا كما كان عندما تم الكشف علنًا أن خدعة روسيا كانت قصة مختلقة - عملية احتيال كاملة".

وأكد أنه "لم يكن للأمر أي علاقة بترامب. واضطرت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، إلى جانب العديد من الصحف الأخرى، إلى الاعتذار عن تغطيتها السيئة والمضللة للانتخابات، حتى إنها خسرت العديد من المشتركين بسبب تغطيتها غير الدقيقة (المزيفة!)".

وختم ترامب قائلًا: "ها هم الخاسرون أنفسهم يعودون إلى فعلتهم، ولكن هذه المرة سيتضرر الكثير من أصدقائهم، ومعظمهم أبرياء، وسيُشوّهون سمعتهم بشدة. وللأسف، هذا هو الحال في عالم السياسة الديمقراطية الفاسدة! أتمنى لكم عيد ميلاد سعيدًا، قد يكون الأخير!".

