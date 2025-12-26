الإيرادات بالدولار، قائمة الأفلام المصرية التي تتصدر شباك التذاكر السعودي في 2025

18 حجم الخط

حققت الأفلام المصرية في شباك التذاكر السعودي خلال عام 2025، إيرادات لافتة بالدولار الأمريكي، وصلت لأكثر من 50 مليون دولار ومؤكدة مكانتها كأحد أهم مكونات المشهد السينمائي العربي في المملكة.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائمة بالأفلام المصرية التي حققت إيرادات لافتة في السينما السعودية لعام ٢٠٢٥ بالدولار، وجاءت كالتالي:

تصدر فيلم «السلم والثعبان» قائمة الأفلام المصرية الأعلى تحقيقًا للإيرادات في دور العرض السعودية، بعدما سجل ما يقارب سبعة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي، مع إقبال جماهيري تجاوز نصف مليون مشاهد، ليؤكد قوة الرهان على الأفلام ذات الطابع الجماهيري.

وجاء فيلم «ريستارت» في المركز الثاني بإيرادات تخطت خمسة ملايين ونصف المليون دولار، تلاه فيلم «الهناء اللي أنا فيه» محققًا أكثر من خمسة ملايين دولار، ما يعكس تنوع الأعمال المصرية وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من الجمهور السعودي.

كما حققت أفلام مثل «الشاطر» و«فيها إيه يعني» و«سيكو سيكو» إيرادات تجاوزت حاجز أربعة ملايين دولار لكل منها، في مؤشر واضح على الثقة المتزايدة في المنتج السينمائي المصري داخل السوق السعودية.

وشهد العام أيضًا نجاحات ملحوظة لأعمال جماهيرية مثل «أحمد وأحمد» و«المشروع إكس» و«روكي الغلابة»، إلى جانب حضور لأفلام ذات طابع فني وإنساني مثل «الست – أم كلثوم» و«هيبتا: المناظرة الأخيرة».

ويؤكد هذا الزخم أن السينما المصرية أصبحت لاعبًا أساسيًّا في السوق السينمائية السعودية، مستفيدة من اتساع دور العرض، وتنوع الجمهور، والدعم الكبير لصناعة الترفيه، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تعزيز التعاون العربي المشترك وفتح آفاق جديدة للإنتاج والتوزيع.

