قلب الراجل أتوبيس، عمرو أديب يتحدث عن حب امرأة ثانية (فيديو)

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن فكرة حب المرأة، وقدرة الرجل على حب أكثر من امرأة في وقت واحد.

في هذا السياق، وصف “عمرو أديب”، قلب الرجل بـ “الأتوبيس”، وأنه من الممكن أن يحب الرجل أكثر من امرأة للصفات المتعددة في كل واحدة.

وأضاف عمرو أديب، في الفيديو الذي أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداوله، من الحلقة التي جمعته بالمطرب الشعبي أحمد شيبة، في شهر سبتمبر 2025، والذي حاول فيه توجيه سؤال لـ “شيبة” قائلًا: "ممكن تحب أكثر من امرأة؟".

من ناحية أخرى، أعاد النشطاء، تداول هذا الفيديو، بعد واقعة طلاقه من الإعلامية لميس الحديدي، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول سبب الانفصال.

وانفصل الثنائي رسميا بعد زواج استمر منذ عام 1999 وأثمر عن ابنهما الوحيد “نور الدين” والذي كانا قد احتفلا بخطبته مؤخرا في أجواء عائلية.

عمرو ولميس الثنائي الأنجح والأشهر في عالم التوك شو، تزوجا في عام 1999 بعد قصة حب لمدة عامين، وكان الزواج من عمرو بالنسبة لـ لميس وقتها يمثل البند الأول في قائمة أحلامها بحسب ما صرحت هي في وقت سابق.

تعرف الثنائي من خلال العمل الصحفي، وحكت لميس في لقاء تليفزيوني سابق على قناة المشهد، أن عمرو كان مصرا على الزواج منها وطرق الباب كثيرا قائلة: كان كل ما يجيلي عريس يطفشه.

العمل الإعلامي والأسرة

وعن تأثير عملهما الإعلامي على البيت والأسرة قالت لميس، إن المنزل أحيانا يتحول إلى نشرة أخبار، لكن من جهة أخرى فالزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه وهو أن كل طرف يتفهم طبيعة عمل الطرف الآخر ويقدرها مما يحدث نوعا من التفاهم بينهما.

ورغم المنافسة الكبيرة بينهما ترى لميس أن عمرو خارج المنافسة، لأنها تعتبره أفضل مذيعي التوك شو في مصر والوطن العربي.

