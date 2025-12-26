الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل أول عملية عسكرية ضد داعش في نيجيريا (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الضربة العسكرية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، تنفيذها ضد تنظيم "داعش" في نيجيريا.

وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذ قواتها غارة جوية بناءً على طلب السلطات النيجيرية في ولاية "سوبوتو"، أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي "داعش"، بحسب بيان أمريكي.



وقالت "أفريكوم"، في البيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس الولايات المتحدة ووزير الحرب، وبالتنسيق مع السلطات النيجيرية، نفذت القيادة ضربات ضد إرهابيي داعش في نيجيريا في 25 ديسمبر 2025، في ولاية سوكوتو".

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

وأضافت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن "هذه الضربات القاتلة ضد داعش تظهر قوة جيشنا والتزامنا بالقضاء على التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأمريكيين في الداخل والخارج".



وأعلن الرئيس الأمريكي عن تنفيذ الضربات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في نيجيريا، واصفًا إياها بأنها "قوية وقاتلة".

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن الضربات استهدفت من وصفهم بأنهم "حثالة إرهابيي تنظيم داعش في شمال غرب نيجيرياّ، متوعدًا بشن مزيد من الضربات إذا استمر مسلحو التنظيم في قتلهم للمسيحيين".

