دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة من أعظم الأعمال التي تُكفّر الذنوب وتُطهّر النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا”، الصلاة تُجدد إيمان المسلم وتُعيد توبته إلى الله، مما يجعلها وسيلة دائمة للتخلص من الذنوب والخطايا.

والصلاة نورٌ يُضيء حياة المسلم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة نور". هذا النور يُظهر للمسلم الطريق الصحيح ويُبعده عن الظلمات والضلال. الصلاة تُعين المسلم على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته، لأنها تربطه بالله وتُذكّره دائمًا بحكمته ورحمته. كما أن هذا النور يُضيء له طريقه يوم القيامة، فيُساعده على عبور الصراط بأمان.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان العصر بالقاهرة: 2:44 م

 

موعد أذان العصر بالإسكندرية: 2:46 م

 

موعد أذان العصر بأسوان: 2:49 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:16 ص 

• الظهر: 11:56 ص 

• العصر: 2:44 م 

• المغرب: 5:02 م 

 • العشاء: 6:25 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:23 ص 

• الظهر: 12:01 ص

• العصر: 2:46 م 

• المغرب: 5:05 م 

• العشاء: 6:29 م

أسوان: 

• الفجر: 5:01 ص 

• الظهر: 11:49ص 

• العصر: 2:49 م 

• المغرب: 5:09 م 

• العشاء: 6:28 م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:13 ص

 • الظهر: 11:52 ص 

• العصر: 2:39 م 

• المغرب: 4:57 م

 • العشاء: 6:21 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: " من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى.

ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد ، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة.

 

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ".

