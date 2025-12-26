وفاة كبير مساعدي كيم جونج أون والزعيم ينعاه

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة بوفاة كيم تشانج-سون، الذي شغل منصب رئيس المراسم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.



أعرب زعيم كوريا الشمالية عن "تعازيه العميقة" في وفاته، وأرسل إكليلا من الزهور إلى النعش في اليوم السابق وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وذكر التقرير أن كيم تشانج-سون شغل مناصب مهمة في حزب العمال الحاكم وفي الدولة لفترة طويلة تحت "الرعاية الخاصة والمحبة والثقة العميقة من الرجال العظماء الذين لا نظير لهم".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه "قدم مساهمة بارزة في الدفاع عن هيبة حزبنا وتعزيز الهيبة الخارجية للبلاد بصدقه وإخلاصه الثابتين".

من الجدير ذكره أن كيم تشانج-سون، المعروف بكونه كبير مساعدي كيم جونج-أون، شغل منصب رئيس المراسم، وكان له ظهور ملحوظ في مواقع دبلوماسية القمة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي عهد الزعيم السابق الراحل كيم جونج-إيل، والد الزعيم الحالي، عمل "كيم تشانج-سون" أيضا في مكتب الأمانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.