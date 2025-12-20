مشروبات طبيعية لمحاربة الالتهابات وتعزيز المناعة

18 حجم الخط

يعد الالتهاب استجابة طبيعية وحيوية يصدرها الجهاز المناعي عند التعرض لإصابة أو عدوى، حيث يتدفق الدم والخلايا المناعية إلى المنطقة المصابة لتسريع عملية الشفاء، ورغم أهمية هذه العملية، إلا أن تحولها إلى حالة مزمنة أو حدوثها دون وجود تهديد حقيقي قد يؤدي إلى تلف أنسجة الجسم.

ويبرز دور "النظام الغذائي المضاد للالتهابات" كأداة فعالة للسيطرة على هذه الحالات، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وفيما يلي 10 مشروبات أثبتت الأبحاث قدرتها على مكافحة الالتهابات:

1. شاي الكركم

يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" الذي يثبط بروتينات وانزيمات مسببة للالتهاب مثل "السيتوكينات"، كما يحيد الجذور الحرة، وتؤكد الدراسات أن تناول 1000 ملج من الكركمين يوميا لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعا يحسن أعراض التهاب المفاصل بشكل ملحوظ، بل ويضاهي مفعول "الباراسيتامول" في تخفيف آلام الركبة وتحسين الحركة.

2. شاي الزنجبيل

بفضل مركبي "الجيلاتول" و"الشوجول"، يعمل الزنجبيل على منع إنتاج البروتينات الالتهابية، وأظهرت الأبحاث فعاليته في تقليل العجز الناتج عن فصال العظام وتخفيف آلام العضلات بعد التمرين، كما يعد منافسا قويا للأدوية غير الستيرويدية في علاج آلام الدورة الشهرية، ويماثل دواء "سوماتريبتان" في علاج الشقيقة مع آثار جانبية أقل.

3. عصير الكرز الحامض

يتميز الكرز بغناه بـ "الأنثوسيانين" الذي يحمي الخلايا من التلف، ويساعد الانتظام في تناوله على تقليل نوبات النقرس الناتجة عن تراكم حمض اليوريك، كما يسهم في تسريع استشفاء العضلات وتقليل آلامها بعد المجهود البدني الشاق.

4. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركب (EGCG) الذي يمنع البروتينات المسببة للالتهاب، مما يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل والتهابات الأمعاء مثل "كرون" والقولون التقرحي، كما يحمي الدماغ من التلف الالتهابي، بينما يعمل الحمض الأميني "الثيانين" فيه على تقليل التوتر والالتهابات معا.

5. ماتشا لاتيه

الماتشا هو مسحوق أوراق الشاي الأخضر المطحونة، وهو غني بـ "الكاتيكين" و"الثيانين"، وأثبتت دراسة أن تناوله يوميا لمدة شهر يحسن صحة اللثة ويقلل بروتينات الالتهاب لدى المصابين بالتهاب اللثة، ويمكن إعداده ببدائل الحليب النباتية مثل الشوفان أو اللوز.

6. عصير الأناناس

يكمن سر الأناناس في انزيم "البروميلين" الذي يكسر بروتين "البراديكينين" المسؤول عن الألم والتورم، وأثبت العصير فعالية في تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى المراهقات، وتقليل الآلام الناتجة عن جراحات الأسنان واللثة، فضلا عن كونه مسكنا طبيعيا لحالات التهاب المفاصل المزمنة.

7. عصير البنجر

يوفر البنجر "النترات" التي تخفض ضغط الدم، و"البيتالين" التي تمنحه لونه الأحمر وتحارب الالتهاب، وأظهرت الأبحاث أن عصير البنجر يقلل مؤشرات الالتهاب في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، كما يعزز من سرعة استشفاء العضلات.

8. سموذي التوت الأزرق

بفضل "الأنثوسيانين"، يعمل التوت الأزرق على تحييد الجذور الحرة الضارة، وكشفت دراسة أن استهلاكه يساعد مرضى فصال عظام الركبة على ممارسة نشاطهم اليومي بألم وتصلب أقل، كما تشير أبحاث أولية إلى قدرته على تقليل التهابات الكلى واضطراب ما بعد الصدمة.

9. الماء الدافئ مع الليمون

يعد الليمون مصدرا غنيا بفيتامين (C) الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو المكون الأساسي للغضاريف والأنسجة الضامة، كما يحتوي على مركب "الليمونين" الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله خيارا مثاليا لدعم صحة المفاصل وحماية الخلايا.

10. منقوع الأعشاب

يستخدم البابونج منذ قرون لعلاج آلام المفاصل وتشنجات المعدة والتهابات القولون واللثة، أما شاي "الرويبوس" فيحتوي على مضادات أكسدة نادرة مثل "أسبالاثين" التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتمنع نشوء الالتهابات في الجسم.

