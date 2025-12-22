الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة 31 مليون جنيه بفاقوس

محافظ الشرقيةيفتتح
محافظ الشرقيةيفتتح قسطرةالقلب والعنايةوالأورام بتكلفة31مليون
18 حجم الخط

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم وحدات طبية تخصصية جديدة بمستشفى فاقوس المركزي شملت أقسام قسطرة القلب، والعناية المركزة، والأورام، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى بمحافظة الشرقية.

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة 

وكشف  الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  أن وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفي فاقوس المركزي تضم ٣ غرف مخصصة لجهاز القسطرة مقامة وفقًا لأعلى المعايير الطبية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، دعمًا من وزارة الصحة والسكان و٥ غرف ملحقة منهم غرفة تضم ٦ أسره للمرضى ما بعد القسطرة وغرفة تضم ٩ أسرة عناية مركزة وغرفة كشف طبيب وفحص ايكو وغرفة مخصصة للأطباء وغرفة للمستلزمات الطبية وذلك بتكلفة ٤ ملايين جنيه.

مستشفيات المديرية تضم 57 جهاز أشعة تليفزيونية و6 ماموجرام

وأشار وكيل وزارة الصحة أن  مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حاليًا عدد ٥٧ جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد ٦ أجهزة ماموجرام، وعدد ٢٠ جهاز أشعة مقطعية  و٣٠ جهاز C-ARM، وجهاز ٢ جهاز قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، إلى جانب ٥٠ جهاز أشعة عادية، وكذلك ٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

التشغيل التجريبى لقسم الأورام بالمستشفى 

كما تفقد المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لقسم الأورام بالمستشفى والمكون من ٥ غرف تضم ١٣ سرير وذلك بعد تطوير ورفع كفاءته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة ٢ مليون جنيه لتقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال المرضى.

 

الافتتاح نقلة نوعية بمستشفيات المحافظة 

وأضاف محافظ الشرقية أن افتتاح اليوم يمثل نقلة نوعية بالقطاع الصحي بالمحافظة مشيدًا بمجهودات الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وحسن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

المشاركون فى الافتتاح 

شارك في الافتتاح  الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الصحية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ةحدلت طبية تخصصية مشتشفى فاقوس المركزى العناية المركزة قسطرة القلب العناية المركزة والاورام

مواد متعلقة

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

المصري يكتسح دكرنس برباعية في كأس مصر

فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads