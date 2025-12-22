محافظ الشرقية يفتتح قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة 31 مليون جنيه بفاقوس

18 حجم الخط

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم وحدات طبية تخصصية جديدة بمستشفى فاقوس المركزي شملت أقسام قسطرة القلب، والعناية المركزة، والأورام، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى بمحافظة الشرقية.

وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة

وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بمستشفي فاقوس المركزي تضم ٣ غرف مخصصة لجهاز القسطرة مقامة وفقًا لأعلى المعايير الطبية بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، دعمًا من وزارة الصحة والسكان و٥ غرف ملحقة منهم غرفة تضم ٦ أسره للمرضى ما بعد القسطرة وغرفة تضم ٩ أسرة عناية مركزة وغرفة كشف طبيب وفحص ايكو وغرفة مخصصة للأطباء وغرفة للمستلزمات الطبية وذلك بتكلفة ٤ ملايين جنيه.

مستشفيات المديرية تضم 57 جهاز أشعة تليفزيونية و6 ماموجرام

وأشار وكيل وزارة الصحة أن مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حاليًا عدد ٥٧ جهاز أشعة تليفزيونية، وعدد ٦ أجهزة ماموجرام، وعدد ٢٠ جهاز أشعة مقطعية و٣٠ جهاز C-ARM، وجهاز ٢ جهاز قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، إلى جانب ٥٠ جهاز أشعة عادية، وكذلك ٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

التشغيل التجريبى لقسم الأورام بالمستشفى

كما تفقد المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لقسم الأورام بالمستشفى والمكون من ٥ غرف تضم ١٣ سرير وذلك بعد تطوير ورفع كفاءته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة ٢ مليون جنيه لتقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال المرضى.

الافتتاح نقلة نوعية بمستشفيات المحافظة

وأضاف محافظ الشرقية أن افتتاح اليوم يمثل نقلة نوعية بالقطاع الصحي بالمحافظة مشيدًا بمجهودات الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وحسن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

المشاركون فى الافتتاح

شارك في الافتتاح الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي.

