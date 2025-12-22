500 مليون جنيه استثمارات لتحويل مخلفات الشرقية إلى طاقة نظيفة

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل ثلاث منشآت لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الشرقية، إلى جانب تشغيل موقعين للدفن الصحي الآمن، في خطوة جديدة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.



تفاصيل العقد

ويشمل العقد إنشاء وتشغيل منشآت المعالجة بمواقع الغار بمركز الزقازيق، والخطارة بمركز الحسينية، وغيتة بمركز بلبيس، بالإضافة إلى تشغيل مدفنين صحيين للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك بالتعاون بين محافظة الشرقية وشركة الطاقة الخضراء «جايا – تيتان» التابعة لمجموعة تيتان للأسمنت.



وقع العقد اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس عصام عبد النبي المدير التنفيذي لشركة جايا – تيتان، بحضور قيادات وزارة البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسئولي محافظة الشرقية ومجموعة تيتان مصر.



معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يستهدف معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن يوميًا، مع التخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة بالمدافن الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات، ويدعم جهود الدولة للقضاء على الممارسات العشوائية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضافت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل منظومة المخلفات، من الجمع والنقل إلى المعالجة وإعادة التدوير والتخلص النهائي الآمن، بما يتماشى مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبما يسهم في توفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت وتقليل الاعتماد على الفحم المستورد.

ومن جانبه، صرّح عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، بأن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية في خطة المجموعة للتحول نحو البناء الأخضر، وزيادة الاعتماد على الوقود البديل، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على البيئة.

بدوره، أوضح المهندس عصام عبد النبي أن المشروع يمتد لمدة 15 عامًا، ويستهدف معالجة أكثر من مليون طن سنويًا من المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج نحو 200 ألف طن من الوقود البديل، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة إدارة المخلفات وفق أحدث المعايير البيئية.

