محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي (صور)

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها لمتابعة سير العمل داخل المستشفى والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف الأقسام.

وأكد محافظ الجيزة أن افتتاح قسم رعاية المخ والأعصاب الجديد يمثل إضافة نوعية مهمة للمنظومة الصحية داخل المحافظة، ويأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية بالارتقاء بالخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة والحرجة.



وأوضح المحافظ أن القسم الجديد يضم 13 سرير رعاية مركزة للمخ والأعصاب، مزودة بـ 7 أجهزة تنفس صناعي حديثة، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية بالمستشفى إلى 42 سرير رعاية، الأمر الذي يعزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي الوراق والمناطق المجاورة.

انتظام العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي

وخلال الجولة، تابع محافظ الجيزة انتظام العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تم افتتاحها مؤخرًا، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، حول الخدمات التي تقدمها الوحدة، والتي تشمل فحص وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والقولوني، بالإضافة إلى فحص أمراض القنوات المرارية، بما يوسع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفى.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة المتابعة الدورية للأقسام الجديدة، والالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة الأجهزة والمعدات الطبية، مع الاهتمام بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للكوادر الطبية والتمريضية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ الجيزة خلال الزيارة كل من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ومحمد عبد الراضي رئيس حي الوراق.

