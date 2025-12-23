قبل ساعات من جولة مدبولي، كيف غيرت "حياة كريمة" وجه قرى الجيزة الخدمية

18 حجم الخط

قبل ساعات من تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقرى المستفيدة من المبادرة، ترصد “فيتو” كيف غيرت المبادرة وجه قرى الجيزة وأعادت رسم خريطة الخدمات.

تشهد محافظة الجيزة تنفيذًا واسع النطاق لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف إحداث تغيير جذري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى والمناطق الريفية، وذلك من خلال خطة تنموية متكاملة تمس مختلف جوانب الحياة اليومية، وتضع المواطن في مقدمة أولوياتها.



وتتركز مشروعات حياة كريمة في الجيزة على تطوير البنية التحتية الأساسية التي عانت من نقص مزمن على مدار سنوات، حيث يجري تنفيذ أعمال موسعة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن وصول الخدمة إلى آلاف المنازل للمرة الأولى، وتحسين كفاءة الشبكات والمحطات القائمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الصحية والبيئية داخل القرى المستهدفة.



وفي السياق نفسه، شهدت القرى المدرجة ضمن المبادرة أعمال رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء والإنارة العامة، بما ساهم في تسهيل حركة المواطنين، وتحسين مستوى الأمان، وإضفاء مظهر حضاري جديد على القرى بعد سنوات من المعاناة.



تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

ولم تقتصر مشروعات حياة كريمة على البنية التحتية فقط، بل امتدت لتشمل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمعات خدمية متكاملة تضم مختلف الجهات الحكومية، وهو ما أتاح للأهالي الحصول على احتياجاتهم الخدمية في نطاق جغرافي قريب، وساهم في تقليل الزحام وتخفيف أعباء الانتقال إلى المدن والمراكز الرئيسية.



حياة كريمة في الصحة

كما حظي قطاع الصحة باهتمام خاص ضمن مشروعات المبادرة بمحافظة الجيزة، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية، وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، بما وفر خدمات رعاية صحية أولية أكثر كفاءة داخل القرى، وساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.



حياة كريمة في التعليم

وفي قطاع التعليم، أسهمت مشروعات “حياة كريمة” في تحسين البيئة التعليمية لأبناء القرى، من خلال تطوير المدارس القائمة وإنشاء مدارس جديدة، بما يساهم في تقليل كثافات الفصول ورفع مستوى العملية التعليمية، إلى جانب دعم الأنشطة التعليمية والخدمية المرتبطة بها.



وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وفرت مشروعات المبادرة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، سواء خلال مراحل التنفيذ أو من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى دخل الأسر، وساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل القرى المستفيدة.



وأكدت الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة أن نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» وصلت إلى معدلات متقدمة في مختلف القطاعات، مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقرى المستفيدة من المبادرة.

وتشمل الجولة تفقد عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمات، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير خدمات أساسية متكاملة للمواطنين، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطرق.

