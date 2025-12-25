بعد تصدره تصنيف 2025، ما هو مؤشر سيماجو الذي وضع المركز القومي للبحوث في الصدارة؟

18 حجم الخط

حصل المركز القومي للبحوث على المركز الأول في مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية لعام 2025، وهو أحد أهم التصنيفات الدولية المعنية بتقييم أداء المؤسسات البحثية على مستوى العالم، ما يعزز من مكانة مصر العلمية إقليميًّا ودوليًّا.



ويعد هذا التقدم تتويجا لجهود متواصلة في دعم البحث العلمي، وزيادة الإنتاج البحثي، وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع والتنمية المستدامة، وهو ما ينعكس بوضوح في المعايير التي يعتمد عليها مؤشر سيماجو في تصنيف المؤسسات البحثية.



ما هو مؤشر سيماجو؟

مؤشر سيماجو للمؤسسات البحثية (SCImago Institutions Rankings – SIR) هو تصنيف عالمي سنوي تصدره مجموعة سيماجو البحثية بإسبانيا، ويعتمد على قواعد بيانات دولية موثوقة لتقييم أداء آلاف المؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم، بما في ذلك الجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية، والمؤسسات الحكومية والخاصة.



معايير التصنيف

يعتمد مؤشر سيماجو على مؤشر مركب يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:



الأداء البحثي: ويشمل حجم الأبحاث المنشورة، وجودتها، وعدد الاستشهادات العلمية بها.



الابتكار: ويقيس قدرة المؤسسة على تحويل البحث العلمي إلى مخرجات تطبيقية، مثل براءات الاختراع والتعاون مع القطاعات الإنتاجية.



الأثر المجتمعي: ويعكس مدى تأثير المؤسسة في المجتمع، وحضورها الرقمي، وإتاحة المعرفة للجمهور.



ويتم دمج هذه المحاور في تقييم شامل يحدد الترتيب النهائي لكل مؤسسة، ما يجعل المؤشر أحد أكثر التصنيفات شمولًا ودقة في قياس جودة البحث العلمي.



دلالة تصدر المركز القومي للبحوث

وصرح الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث بأن حصول المركز القومي للبحوث على المركز الأول في تصنيف 2025 يعكس قوة البنية البحثية للمركز، وتميز كوادره العلمية، ووتنامي دوره في دعم الابتكار وحل المشكلات المجتمعية، كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة المؤسسات البحثية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز ثقة المجتمع العلمي العالمي في البحث العلمي المصري، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وجذب الشراكات البحثية.



أهمية مؤشر سيماجو

ويحظى مؤشر سيماجو بأهمية كبيرة لدى صناع القرار والباحثين، كونه مرجعًا دوليًّا موثوقًا لتقييم الأداء البحثي، وأداة لقياس التطور العلمي والابتكاري، ومحفزًا للمؤسسات على تحسين جودة البحث وتعزيز تأثيره المجتمعي.

