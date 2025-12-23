وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج لتواكب أحدث الأساليب التعليمية العالمية

18 حجم الخط

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بتطوير شامل لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، واللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، ومنهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، بما يواكب أحدث الأساليب التعليمية العالمية.



توقيع اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج يركز على تحديث أساليب وطرق شرح الدروس لتسهيل فهم الطلاب وإتقان المواد بشكل أفضل.



وأشار عبد اللطيف إلى أن أساليب الشرح السابقة كانت تشكل تحديًا للطلاب، بينما الكتب الجديدة تعتمد أساليب مبسطة وواضحة، مع التركيز على تحقيق إتقان اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وتوفير كتيبات تقييمات مجانية لأول مرة في تاريخ الوزارة، لتكون متاحة لجميع المدارس الحكومية، إلى جانب الكتب المدرسية، بهدف تمكين الطلاب من متابعة مستوياتهم دون الحاجة للكتب الخارجية.



وأكد الوزير أن الوزارة وضعت اللغة العربية ضمن المجموع في المدارس الدولية، بعد أن كانت مادة خارج المجموع، لترسيخ قناعة لدى الطلاب بأهمية اللغة الأم وعدم اعتبارها مادة ثانوية، مشددًا على أن الطالب المصري لا يجب أن يكون ضعيفًا في لغته العربية.



وأضاف أن حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر يقدر بالمليارات، لذلك تعمل الوزارة على تقديم محتوى متكامل يغني الطالب عن أي مصادر خارجية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الميدانية تؤكد بدء استغناء شريحة كبيرة من الطلاب عن الكتب الخارجية، حيث أصبح الطالب قادرًا على الاكتفاء بكتب الوزارة وكتيبات التقييمات.



وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة تعليمية رقمية موحدة بالشراكة مع الجانب الياباني ووزارة الاتصالات، لتضم كل محتوى العملية التعليمية، بعد النجاح الكبير في إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف الأساسي هو أن تتم العملية التعليمية بالكامل داخل المدرسة مع معلمي التربية والتعليم، مع تنظيم مجموعات تقوية للطلاب ضعاف المستوى، معربًا عن أهمية تغيير ثقافة الدروس الخصوصية التي استمرت لسنوات طويلة، مؤكّدًا أن تواجد الطلاب في المدارس أدى إلى انخفاض بيزنس مراكز الدروس الخصوصية بنسبة تتراوح بين 50% و60 %.



وأوضح عبد اللطيف أن المدارس الدولية تخضع لإشراف منتظم من الوزارة وفق الثوابت التعليمية للدولة، مع فرض الرقابة المالية والإدارية على أي مدرسة تخالف النطاق الثقافي المصري، ومراجعة دقيقة لكل كلمة في المناهج من خلال مركز تطوير المناهج، مع اتخاذ إجراءات فورية عند أي مخالفة لضمان جودة التعليم.



وأكد الوزير أن تطوير المناهج والكتب الدراسية وطرائق التدريس الحديثة تهدف إلى رفع مستوى الطالب المصري، وجعل التعليم داخل المدرسة مكتفيًا وشاملًا دون الحاجة لأي مصادر خارجية، بما يدعم تحقيق رؤية الوزارة في جودة تعليم متميز ومواكب للعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.