مدير تعليم الكبار بجامعة عين شمس محكمًا باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن اختيار الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بـجامعة عين شمس، محكمًا من قبل اللجنة، للمشاركة في مرحلة التقييم الوطني واختيار ثلاث مدن مصرية تتوافق مع فلسفة وأهداف شبكة اليونسكو لمدن التعلم، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة.

وخلال الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥، ( القاهرة، المنصورة، شبين الكوم ) تم تكريم الدكتور إسلام السعيد تقديرًا لدوره ومشاركته الفاعلة في أعمال التحكيم والتقييم.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارات المعنية، ونواب المحافظين، وأعضاء لجان التحكيم.

وجدير بالذكر أن شبكة اليونسكو لمدن التعلم تضم حاليًا ٤٢٥ مدينة من ٩١ دولة حول العالم، وذلك بعد انضمام ٧٢ مدينة جديدة خلال عام ٢٠٢٥، وتسهم الشبكة في دعم التعلم مدى الحياة لما يقرب من ٥٠٠ مليون مواطن عالميًا.

وبانضمام المدن الثلاث الجديدة، ارتفع عدد المدن المصرية المنضمة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم إلى ١٠ مدن، هي: الجيزة، وأسوان، ودمياط، والفيوم، والشرقية، وزفتى، والإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، وشبين الكوم، بما يعكس التقدم المتواصل لمصر في تبني سياسات التعلم المستدام وبناء المجتمعات المعرفية.

