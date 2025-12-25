الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الكبار بجامعة عين شمس محكمًا باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن اختيار الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بـجامعة عين شمس، محكمًا من قبل اللجنة، للمشاركة في مرحلة التقييم الوطني واختيار ثلاث مدن مصرية تتوافق مع فلسفة وأهداف شبكة اليونسكو لمدن التعلم، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة.

وخلال الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥، ( القاهرة، المنصورة، شبين الكوم ) تم تكريم الدكتور إسلام السعيد تقديرًا لدوره ومشاركته الفاعلة في أعمال التحكيم والتقييم.

أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارات المعنية، ونواب المحافظين، وأعضاء لجان التحكيم.

وجدير بالذكر أن شبكة اليونسكو لمدن التعلم تضم حاليًا ٤٢٥ مدينة من ٩١ دولة حول العالم، وذلك بعد انضمام ٧٢ مدينة جديدة خلال عام ٢٠٢٥، وتسهم الشبكة في دعم التعلم مدى الحياة لما يقرب من ٥٠٠ مليون مواطن عالميًا.

وبانضمام المدن الثلاث الجديدة، ارتفع عدد المدن المصرية المنضمة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم إلى ١٠ مدن، هي: الجيزة، وأسوان، ودمياط، والفيوم، والشرقية، وزفتى، والإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، وشبين الكوم، بما يعكس التقدم المتواصل لمصر في تبني سياسات التعلم المستدام وبناء المجتمعات المعرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس البحث العلمي التعليم العالي التنمية المستدامة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعليم الكبار شبكة اليونسكو

مواد متعلقة

مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM

تنفيذ تجربة طوارئ بمنطقة مناولة أمتعة في مطار القاهرة

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

تجديد ندب جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد العليا الخاصة

اتفاق ثلاثي بين التعليم العالي والخارجية والأمم المتحدة لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر

بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب

أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

الأكثر قراءة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

دفاع أحد المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد يطالب باستدعاء رئيس لجنة الحكام (فيديو)

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads