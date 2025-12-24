الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مدينة الجيزة تعلن حاجتها إلى سائقين بنظام "السركي اليومي"

محافظة الجيزة، فيتو
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الجيزة حاجتها إلى شغل وظيفة سائقين بعدد 3 أفراد، للعمل بنظام "السركي اليومي" داخل أحياء المدينة، وفق شروط وضوابط محددة لضمان اختيار المتقدمين المؤهلين.
 

وأوضح الإعلان أن العمل سيكون بنظام التعاقد اليومي، مع عدم التزام الوحدة المحلية بالتعيين الدائم أو التثبيت أو تقنين الأوضاع لاحقًا، على أن تكون مدة العمل اليومية 8 ساعات مع مرونة في المواعيد حسب ظروف العمل والوحدة.
 

وبخصوص الأجر، تم تحديد 180 جنيهًا مصريًّا يوميًا فقط، مع الإقرار بعدم المطالبة بأي زيادة مستقبلية.
 

شروط التقديم والمواصفات المطلوبة:

الإقامة: يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين داخل مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

الرخصة: الحصول على رخصة قيادة مهنية لا تقل عن الدرجة الثالثة، على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

نظام العمل: العمل بنظام "السركي اليومي" كما ورد أعلاه.
 

المستندات المطلوبة للتقديم:
 

على الراغبين في التقديم تجهيز ملف يحتوي على المستندات التالية:
صورة المؤهل الدراسي.
صورة شهادة الميلاد حديثة.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
صورة رخصة القيادة المهنية سارية.
صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية (التجنيد).
صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة وموجهة للجهة.
 

وأوضحت الوحدة المحلية أن هذه الوظائف تأتي ضمن خططها لتوفير كفاءات مؤهلة للعمل داخل أحياء مدينة الجيزة بما يضمن انتظام الخدمات وتحقيق الكفاءة في الأداء.

