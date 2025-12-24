البيئة تعلن الإطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الإطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ (SESSDS)، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ومشروع «جرين شرم الشيخ» التابع لوزارة البيئة، في خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود، ومستدامة بيئيًا واقتصاديًا.



جاء ذلك خلال فعالية رسمية عُقدت بمقر محافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم الشيخ، إلى جانب ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسهم تشيتوسي نوغوتشي الممثل المقيم للبرنامج، وعدد من قيادات المحافظة والشركاء المعنيين.



استراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ تمثل إطارًا موحدًا وطويل الأجل

وأكدت الدكتورة منال عوض أن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ تمثل إطارًا موحدًا وطويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة بالمدينة، موضحة أنها تستند إلى المبادرات القائمة، ومجموعة من الأهداف والمحاور الاستراتيجية الواضحة، وتم إعدادها من خلال عملية تخطيط شاملة وتشاركية ضمت جميع الجهات الوطنية والمحلية المعنية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن إعداد الاستراتيجية حظي بدعم واسع من خلال سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل مع أصحاب المصلحة، وفق إطار عام تم الاتفاق عليه واعتماده، شمل الرؤية والرسالة والمحاور والأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة حاسمة لترسيخ مكانة شرم الشيخ كنموذج إقليمي للمدن المستدامة، عبر تحويل الالتزامات الاستراتيجية إلى مسارات تنموية عملية وطويلة الأمد.



من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مدينة شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعكس الانتقال من المبادرات الفردية إلى نهج استراتيجي متكامل طويل الأجل، كما تترجم هذه الاستراتيجية الالتزامات الوطنية والدولية لمصر، بما في ذلك رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومخرجات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP)، إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.



تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة

بدوره، أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن ترحيبه بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في إطلاق الاستراتيجية، مؤكدًا أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق واضحة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة، لا تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بل تضع المدينة أيضًا كنموذج إقليمي يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.



وفي السياق ذاته، أكدت تشيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ جاءت ثمرة عمل تشاركي ضمن مشروع «جرين شرم الشيخ»، من خلال تعاون وثيق بين الحكومة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، مشددة على أن الاستدامة مسؤولية مشتركة، وأن الاستراتيجية ستظل قادرة على التكيف مع التحديات والفرص المستقبلية.



وشهدت الاستراتيجية إعداد عدد من الاستراتيجيات القطاعية المتخصصة، بمشاركة خبراء فنيين، شملت قطاعات الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة المياه، والنقل المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تمثل هذه الاستراتيجيات خمسة محاور رئيسية ضمن مشروع «جرين شرم الشيخ»، وصُممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعم تنفيذها على أرض الواقع.



ويهدف مشروع «جرين شرم الشيخ» إلى دعم المدينة لتصبح واحدة من أوائل الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال اتباع نهج شامل يركز على تطبيق مبادرات التخضير، وتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ودعم نمو قطاع السياحة وفق معايير الاستدامة البيئية.

