تعرفي على أهمية عنصر الأرجنين فى زيادة طول الأطفال

مع ولادة الطفل تحرص الأم على إرضاعه بشكل جيد مع متابعة وزنه وطوله للتأكد من أنه يزيد بشكل طبيعي ولا يعانى من أى مشكلات بالنمو أو الرضاعة.

وأحيانا تلاحظ الأم أن الطفل قصير وأن طوله يزداد ببطء وتخشى أن يظل هكذا على الرغم من أن التغذية أحيانا تلعب دور كبير فى زيادة طول الأطفال.

أهمية الأرجنين فى زيادة طول الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الأرجنين من العناصر الغذائية المهمة التى توجد فى أطعمة عديدة وهو يعمل على زيادة طول الطفل، ويعمل الأرجنين كحمض أميني مهم يدخل في تصنيع هرمون النمو، ويدعم بناء العضلات والعظام، ويحسن تدفق الدم، ما ينعكس إيجابيا على النمو الطولي إذا كان الطفل يتغذى بشكل جيد ويتحرك يوميا وينام بشكل منتظم يوميا فى مواعيد ثابتة.

عوامل مهمة تساعد على زيادة طول الأطفال

وأضاف شبيب، أن الأرجنين ليس سحر، لأن الطول يعتمد على الوراثة والتغذية المتوازنة، والنوم المنتظم والنشاط البدني، ولكن وجود الأرجنين يساعد جدا ضمن هذه الأساسيات التى ذكرناها.

مصادر الأرجنين من الطعام

وتابع، أن من أهم الأكلات الغنية بالأرجنين:-

دبوس الفراخ (مصدر ممتاز)

اللحوم الحمراء

السمك والتونة

المكسرات (فول سوداني، لوز، كاجو)

الشوفان

الحبوب الكاملة

البيض

منتجات الألبان

البقوليات (عدس، حمص)

اعرفى نسبة الأرجنين فى الأكلات المختلفة

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، محتوى تقريبي (لكل 100 جرام) من هذه الأكلات ونسبة الأرجنين الموجودة بها، وكانت على النحو التالي:-

دبوس الفراخ مطهي يحتوى على 1.4–1.6 جرام أرجنين

الفول السوداني يحتوى على 3 جرام

الشوفان يحتوى على 1.1 جرام

عدس مطهي يحتوى على 0.6–0.7 جرام

