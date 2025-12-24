قرار جديد من ييس توروب بشأن مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

18 حجم الخط

قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاعتماد على لاعبي الفريق الأول خلال مواجهة المصرية للاتصالات، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويأتي قرار توروب بعد أن منح الفرصة للاعبي فريق الشباب في المباراة الماضية أمام غزل المحلة، والتي أقيمت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في إطار منح العناصر الشابة فرصة المشاركة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة المصرية للاتصالات بلاعبي الفريق الأول بجانب عدد من لاعبين الشباب، مع غياب اللاعبين المنضمين إلى منتخباتهم الوطنية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في ظل ارتباطاتهم الدولية خلال الفترة الحالية

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: مثل هذه المواجهات تمثل فرصة حقيقية للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات، وعليهم التعرف على الجوانب التي تنقصهم لاتخاذ خطوة ثابتة نحو الفريق الأول.

وأضاف المدير الفني للأهلي: "شاهدت أداء جيدا من لاعبي الأهلي الشباب في مباراة اليوم، وأشكر الجماهير على دعمها وتحيتها للاعبين قبل اللقاء".

وتابع:" دائما ما يكون الهدف من لعب كرة القدم هو الفوز، لكن هذه البطولة تتيح لنا فرصة إشراك اللاعبين الشباب في تدريبات ومباريات الفريق الأول".

واختتم توروب تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين الشباب تأقلموا بشكل جيد مع خطة الفريق، وهو ما منحه انطباعا إيجابيا حول قدرتهم على تقديم الإضافة مستقبلا مع الفريق الأول.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

