الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
عصام كامل

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم في مقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

 قرارات مجلس إدارة الأهلي

وعقب الجلسة قرر المجلس التجديد للمديرين، في فروع النادي الأهلي المختلفة وفقًا لما يلي: خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة، والعميد محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر، واللواء ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد، والعميد أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

وخلال الجلسة قرر المجلس التجديد للكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، ثم استعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي والدكتور مهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

كما قرر المجلس التجديد للمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف المهندس وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، واختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، مع تكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل، 

 كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.

الأهلي مجلس ادارة النادي الاهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب

