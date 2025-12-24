تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

18 حجم الخط

حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وسجل اهداف نسور قرطاج كل من: ألياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وجاء عاد إلياس عاشوري وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما ياتي منتخب اوغندا في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وجاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا كالتالي:

أيمن دحمان، علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي، يان فاليري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا

وادار مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

واقيمت المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.