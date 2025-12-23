الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
جماهير الأهلي تهاجم الإدارة خلال مواجهة غزل المحلة بسبب أزمة المحبوسين

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
هاجمت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد المحلة إدارة الفريق، خلال مباراة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر، اعتراضا على أزمة جماهير القلعة الحمراء المحبوسين.

ورددت جماهير الأهلي عددا من الهتافات ضد الإدارة، أبرزها: “ يا أهلي شوف ولادك.. عمرهم ضاع عشانك”، كما واصلت جماهير الأهلي الهتافات قائله “اتحركوا يا إدارة جبانة.. الجمهور في الزنزانة”. 

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

ويدخل الأهلي المباراة متطلعًا لمواصلة  انتصاراته بعد فوزه في الجولة الثانية على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

كما قرر الجهاز الفني للأهلي الاعتماد خلال مباراة غزل المحلة على لاعبي فريق الشباب مع وجود بعض عناصر الفريق الأول مثل حسين الشحات ومصطفى العشق، في خطوة يهدف منها ييس توروب مدرب الأهلي لتجهيز اللاعبين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر للظهور والمشاركة على أرض الملعب.

في المقابل، يبحث فريق غزل المحلة عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، حيث يدخل المباراة متسلحًا بعامل الجمهور والأرض.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

