رياضة

الأهلي يتعاقد مع آيات ياسين لتدعيم فريق سيدات الطائرة

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع آيات ياسين
أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع اللاعبة  آيات ياسين، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي.

ووقعت آيات ياسين على عقود الانضمام إلى «سيدات الطائرة» لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وأشار العوضي إلى أن آيات تعد إضافة كبيرة للفريق، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة في تدريبات «سيدات طائرة الأهلي» اليوم، ضمن الاستعدادات للمواجهات المقبلة في نهائيات الدوري المرتبط.

وقال العوضي: آيات ياسين من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان التفكير الأول بعد الانتهاء من دراستها هو عودتها مرة أخرى إلى الأهلي.

الأهلي يفوز على أصحاب الجياد 

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق فوز مستحق وحسم تأهله للدورة المجمعة النهائية لبطولة دوري المرتبط. 

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-12، وحسم الفريق الشوط الثالث بنتيجة 25-10 ويؤكد فوزه بالمباراة. 

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على أصحاب الجياد في مباراة الذهاب بنفس نتيجة مباراة العودة، ليؤكد جدارته في التأهل إلى الدورة المجمعة النهائية للبطولة.

