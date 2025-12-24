عمر سيد معوض يعلق على هدفه الأول مع الأهلي

18 حجم الخط

‏علق عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي على تسجيله أول أهداف مع الفريق الأول بالنادي وذلك خلال مواجهة غزل المحلة والتي أقيمت أمس في كأس عاصمة مصر.

وقال عمر سيد معوض عبر حسابه على إنستجرام: "لم تكن النتيجة في صالحنا، لكن يشرفني كثيرا أن أسجل هدفا وأنا أرتدي هذا القميص، إنها لحظة لن أنساها أبدا".

خسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي ستاد غزل المحلة.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط إنبي - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

