تأكيدا لـ "فيتو"، الأهلي يعلن قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة القلعة الحمراء لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي محمود لبيب.

ويأتي ذلك تأكيد لـ “ فيتو” بعدما كشف عن قائمة الأهلي مساء أمس الأحد وللإطلاع على الخبر من هنا.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وأخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

