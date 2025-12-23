رد فعل توروب بعد خسارة الأهلي من غزل المحلة بكأس عاصمة مصر(فيديو)

18 حجم الخط

حرص الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تحية اللاعبين علي أدائهم خلال مواجهة الفريق مع غزل المحلة في كأس عاصمة مصر، رغم خسارة الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي خاض مباراة غزل المحلة بلاعبي فريق الشباب بجانب حسين الشحات ومصطفي العش ومحمد سيحا لاعبي الفريق الأول بالنادي.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

فاز غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر ستاد غزل المحلة.

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وقرر الجهاز الفني للأهلي الاعتماد خلال مباراة غزل المحلة على لاعبي فريق الشباب مع وجود بعض عناصر الفريق الأول مثل حسين الشحات ومصطفى العشق، في خطوة يهدف منها ييس توروب مدرب الأهلي لتجهيز اللاعبين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر للظهور والمشاركة على أرض الملعب.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط إنبي - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

