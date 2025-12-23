أول تعليق من توروب بعد الخسارة من غزل المحلة في كأس العاصمة

18 حجم الخط

أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: إن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة حقيقية للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات، موضحا أن عليهم التعرف على الجوانب التي تنقصهم لاتخاذ خطوة ثابتة نحو الفريق الأول.

وأضاف المدير الفني للأهلي:" شاهدت أداء جيدا من لاعبي الأهلي الشباب في مباراة اليوم، وأشكر الجماهير على دعمها وتحيتها للاعبين قبل اللقاء".

وتابع:" دائما ما يكون الهدف من لعب كرة القدم هو الفوز، لكن هذه البطولة تتيح لنا فرصة إشراك اللاعبين الشباب في تدريبات ومباريات الفريق الأول".

واختتم توروب تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين الشباب تأقلموا بشكل جيد مع خطة الفريق، وهو ما منحه انطباعا إيجابيا حول قدرتهم على تقديم الإضافة مستقبلا مع الفريق الأول.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

فاز غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي ستاد غزل المحلة.

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الاعتماد خلال مباراة غزل المحلة على لاعبي فريق الشباب مع وجود بعض عناصر الفريق الأول مثل حسين الشحات ومصطفى العشق، في خطوة يهدف منها ييس توروب مدرب الأهلي لتجهيز اللاعبين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر للظهور والمشاركة على أرض الملعب.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط إنبي - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

