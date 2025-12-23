الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم فعاليات توعوية ضمن مشروع تنمية الأسرة

جانب من الفاعليات،
جانب من الفاعليات، فيتو
18 حجم الخط

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة لبنى زكي مقررة الفرع، عدد من الفعاليات، التي تقام ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة "حياة كريمة". 

1044 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية بقرية العقادة بـ الإسماعيلية

بيطري الإسماعيلية يتابع حملاته لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

 

عقد سلسلة تدريبات لريادة الأعمال  

 

وشملت الفعاليات سلسلة تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي  مستوي الجمهورية، والتى تهدف تمكين السيدات اقتصاديا.  

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تدريبين لـ" ريادة الأعمال " واستهدف 50 من سيدات القرى بمركز القصاصين، و  الهيش ومركز التل الكبير، وقرية المحسمة القديمة.  

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

عقد جلسات الدوار بالقرى 
 

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقررة فرع قومي المرأة في الإسماعيلية، إن المجلس نفذ اليوم الثلاثاء، عدد من جلسات الدوار، وذلك  بمشاركة مديرية الأوقاف، حيث تم تنفيذ عدد ( ٤ ) جلسات بمركز القصاصين، وقرية الخفيج ومركز القنطرة شرق، و  قرية العبور  ومركز القنطرة غرب، وقرية  الأخارية، ومركز التل الكبير  وقرية كفر الشيخ عطية، حيث استهدفت الجلسات توعية 200  سيدة. 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

وأشارت إلى أن النقاشات تضمنت موضوعات: مخاطر الزواج المبكر، العنف، مخاطر ختان الاناث، والزيادة السكانية.
 

وعلى صعيد أخر كان قد شارك المجلس القومي للمرأة تنمية مهارات المرأة، في فعاليات معرض فود أفريكا (Food Africa)، فى دورته العاشرة. 

وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يحرص على دعم السيدات، وتنمية قدراتهن الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق الاستدامة لمشروعاتهن، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي استكمالا لمشاركات المجلس السابقة في معرض فود أفريكا، الذي يقام سنويا بالقاهرة ويعد منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات وفرص التعاون في مجال الصناعات الغذائية.

وقد شهد جناح المجلس القومي للمرأة مشاركة عدد من المشروعات من محافظتي الأقصر والمنيا، حيث شارك من محافظة الأقصر مشروع آتون للتجفيف، وهو أحد المشروعات الحاصلة على تمويل من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، إلى جانب مشاركة مشروع كافورا الذي قدم منتجات متنوعة من الشوكولاتة، ومشروع Nature Kingdom للتجفيف بمنتجات مختلفة من الفواكه.

فيما شارك من محافظة المنيا مشروع منحل صخرة، وهو أحد المشروعات الحاصلة على التمويل، وذلك في إطار دعم المجلس القومي للمرأة للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتهن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية فرع قومي المرأة بالإسماعيلية جلسات الدوار ريادة الاعمال قرى ومراكز الإسماعيلية القصاصين التل الكبير

مواد متعلقة

1044 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية بقرية العقادة بـ الإسماعيلية

رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح هبوط مطبق الصرف بالشارع التجارى بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ بورسعيد ومواطنيها بعيدهم القومي

الأكثر قراءة

كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

مقطع فيديو يرصد مسار طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي قبل تحطمها

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

بعد اتهامه النادي بالعنصرية.. تفاصيل انتهاء أزمة الإسماعيلي مع الكولومبي كارميلو

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

هل قرأ الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن فى الكونجرس؟ حفيد الراحل يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads