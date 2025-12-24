خبير بالشأن الإفريقى: لهذه الأسباب لم يوافق "الدعم السريع" بمبادرة أمريكا لوقف إطلاق النار

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الإفريقي إن هناك جهودًا دولية جديدة لإيقاف الحرب في السودان، عقب فشل هدنات عدة، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل متواصل لإنهاء النزاع المسلح في السودان والتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة مع بداية العام المقبل.



أهمية المبادرة الأمريكية الجديدة

وأكد في تصريح لفيتو تبدو أهمية المبادرة الأمريكية الجديدة، في ضوء العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية والإنسانية المرتبطة بتطور الصراع في السودان، وأهمها: الجهود الدبلوماسية المتسارعة على مختلف الصعد، ومن أبرزها:

- زيارة الفريق البرهان للسعودية ومصر، والتحضيرات لزيارة مماثلة إلى تركيا وقطر، وكذلك زيارة المبعوث الأمريكي مسعد بولس للرياض.



- الحديث عن مبادرة سعودية أمريكية تم تقديمها للفريق عبد الفتاح البرهان، تتضمن ثلاث نقاط رئيسية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لنقل السلطة فعليًا إلى حكومة مدنية.



- استمرار عمليات نزوح المواطنين السودانيين من مدن إقليم كردفان خاصة مدينتي بابنوسة وكادوقلي، إضافة إلى نزوح مجموعات أخرى نحو ولاية شمال كردفان.



- التحذير الأممي الأخير من أن السودان يشهد أكبر عملية نزوح داخلي بالعالم.



- إعلان قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونيسفا أنها ستخلي قاعدتها اللوجستية في كادوقلي بعد تقييم شامل للوضع الأمني في المنطقة.



- التقارير الإعلامية عن مشاركة مرتزقة كولومبيين في الصراع إلى جانب ميلشيا الدعم السريع، عن طريق تدريب الأطفال على القتال، وتولوا مهام القنص والمشاة، كما عملوا مدربين ومشغلي طائرات مسيّرة لعبت دورًا رئيسيًا في سقوط الفاشر ومعارك كردفان.



تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية

وواصل حديثه قائلًا: "بالرغم من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية لا يتوقع أن تلقى المبادرة الجديدة موافقة من طرفي الصراع، في ضوء إعلان الحكومة السودانية عن مبادرة تتضمن (إعلان وقف شامل لإطلاق النار مصحوبًا بانسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، وذلك تنفيذًا لإعلان جدة، بجانب إجراءات أخرى لبناء الثقة). وهي شروط لن يقبلها الدعم السريع.



وتوقع الخبير بالشأن الإفريقي، استمرار الدعم السريع في تكثيف عملياته العسكرية لإحكام السيطرة على إقليم كردفان بالنظر إلى استمرار سيناريو التهجير القسري في مدن كادوقلي، في تكرار لسيناريو دارفور، وهو الأمر الذي يسمح للدعم السريع بإحكام السيطرة على غرب السودان كاملًا.

