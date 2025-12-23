الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضمن مبادرة مصر خالية من السعار قبل ٢٠٣٠..

بيطري الإسماعيلية يتابع حملاته لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب. 

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: المركز التجاري «Ismailia Out Let» يخدم التاجر ويقضي على الأسواق العشوائية

تنفيذ حملة تحصين بحي أول 

 قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، وحي أول الإسماعيلية، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، شملت نطاق السلطان حسين وميدان شامبليون. 

جانب من التحصين، فيتو
جانب من التحصين، فيتو

نتائج حملة التحصين 

وأسفرت الحملة عن: تحصين ٣٠ كلبًا من الكلاب الحرة بلقاح السعار. 

وأكد دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلى تحصين الكلاب بمصل السعار، مؤكدًا على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

كما تم عمل توعية للمواطنين من أهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تم التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة.

وجديرًا بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الأسواق العشوائية الامراض المشتركة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات الخطرة الدور المجتمعى الرفق بالحيوان الطب البيطري الطب البيطري بالاسماعيلية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تحصين الكلاب الضالة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

مواد متعلقة

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: المركز التجاري «Ismailia Out Let» يخدم التاجر ويقضي على الأسواق العشوائية

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لفحص شكوى تعدٍ على أراض زراعية بأبوصوير

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ بورسعيد ومواطنيها بعيدهم القومي

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: رفقا بـ حسام حسن ومنتخب مصر بأمم افريقيا.. وكفانا تنظيرا في الفضائيات الفارغة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد وفاته أمس، معلومات عن مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل بن عبد الملك النعمان

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

كأس أمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

شاهد عيان على انهيار عقار إمبابة: سكان العقار 15 شخصا وتم استخراج 6 مصابين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads