التحفظ على بجعتين بسوق الأسماك المطور بالإسماعيلية ونقلهما لـ محمية أشتوم الجميل

شنت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية بمحافظة الشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، بتنظيم حملة ميدانية بسوق الأسماك المطوَّر بطريق البلاجات.

ضبط بجعتين بسوق الأسماك

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (2) من طائر البجع الأبيض الكبير المهاجر وذلك عقب رصد الطيور داخل السوق بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية ولم يتم الاستدلال على أصحاب تلك الطيور، وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل مع الطيور وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حمايتهم ومنع تعرضهم لأي أذى وتم نقل الطيور إلى محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، حفاظًا على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

المشاركون في الحملة

شارك في أعمال اللجنة المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، والعميد محمد حبيب رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية، والمهندس محمد محمد الشوادفي ممثلًا عن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وفي هذا السياق، صرحت المهندسة مروة الخولي أن هذه الحملة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين إدارة شؤون البيئة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية، لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الدكتورة وزيرة البيئة، والتأكيد على تطبيق أحكام قانون البيئة وحماية الكائنات البرية والطيور المهاجرة.

ومن الجدير ذكره أن الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة كانت قد أكدت أن اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص يعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وفقا للمادة ٢٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والتي تحظر صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع سواء كانت حية أو ميتة.

ويأتي ذلك حرصًا من الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحفاظ على الكائنات البحرية والمهددة بالانقراض، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بمواجهة اي ممارسات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالكائنات المحمية وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بحماية الحياة البرية.

