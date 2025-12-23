رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح هبوط مطبق الصرف بالشارع التجارى بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يرافقه عدد القيادات التنفيذية بقطاع الاسماعيلية أعمال الاصلاح للهبوط الارضى لمطبق صرف صحى بالشارع التجارى بحى ثالث بمدينة الاسماعيلية .

تعرض المطبق لهبوط مفاجئ

وأضاف رئيس الشركة أن مطبق الصرف الصحى بمنطقة الشارع التجارى قد تعرض لهبوط مفاجئ.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

التعامل الفورى مع الهبوط

وتم التعامل الفورى لاصلاح الهبوط الكائن بالمنطقة المذكورة وتسخير كافة الامكانيات الفنية لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، والعمل على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع كافة الاجهزة التنفيذية من جهاز شبكات المرافق وجهات المرافق المختلفة.

عمل بدالة لحسن الانتهاء من أعمال الإصلاح

كما تم عمل بدالة (1) بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفوحات الصرف الصحي بالمنطقة.

وأعطي رئيس الشركة توجيهات مشددة بضرورة الانتهاء الاستمرار فى مواصلة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الاعمال فى أسرع وقت ممكن وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وعلى صعيد أخر كان قد قام اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بزيارة ميدانية لمركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات بشركة مياه الإسكندرية، لبحث آليات نقل التجربة الرائدة وتطبيقها في محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس)، حيث كان في استقباله المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، في لقاء شهد استعراضًا موسعًا لأحدث الأنظمة الرقمية في إدارة المرافق الحيوية.

سير العمل داخل المركز بالإسكندرية

وتفقد اللواء أحمد رمضان والوفد المرافق له سير العمل داخل المركز الذي يعد طفرة تكنولوجية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول آليات التشغيل المدعومة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة.

