محافظات

محافظ الإسماعيلية يلتقي طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الوثائق

التقى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أثناء توجهه إلى مكتبه، بعدد من طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات خلال زيارتهن لمركز الإسماعيلية للوثائق. 

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ بورسعيد ومواطنيها بعيدهم القومي

استنفار أمني بالإسماعيلية استعدادا لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (فيديو)

 

الترحيب بالطالبات 

ورحب المحافظ بالطالبات، حيث دار بينه وبينهن حوار مثمر حول أهمية المحافظة على التراث والتاريخ، والدور الذي يقوم به مركز الإسماعيلية للوثائق في حفظ التاريخ.

تاريخ الإسماعيلية العريق 

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية تسجيل ملخص للزيارة للاستفادة العلمية والثقافية، مشيرًا إلى ضرورة تعرف الطلاب على تاريخ الإسماعيلية العريق والاطلاع على أهم المحطات التاريخية والمراحل الوطنية التي مرت بها المحافظة، كما دعا إلى تنظيم زيارات مدرسية متكررة للمركز لتعزيز معرفة الطلاب بتاريخ محافظتهم. 

وفي إطار توجيهات المحافظ بالاطلاع المباشر على تاريخ الإسماعيلية، بدأت الطالبات جولة بالمركز، واطلعن خلالها على العديد من الصور والوثائق التاريخية، واستمعن إلى شرح مفصل من مدير المركز أحمد فيصل، حول تاريخ الإسماعيلية ومراحل النضال الوطني التي شهدتها المحافظة. 

 

جديرًا بالذكر، جاءت جولة الطالبات داخل مركز الإسماعيلية للوثائق استكمالًا لزيارتهن لمقر بيت العائلة المصرية، ورافقهن في الزيارة فضيلة الشيخ جمال عباس، والقس بشاي إسحاق، مقرر الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، ومحمد عبد الفتاح محمد، منسق عام بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية. 

 

