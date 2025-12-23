الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة يبحث سبل التعاون مع "اليونيسيف" 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة القابضة تولي أهمية كبيرة لقضية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه فى إطار تحقيق هدفها الإستراتيجى برفع الوعي المائي لدى المواطنين بقضايا المياه. 

رئيس مياه القناة: تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية

رئيس مياه القناة: الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل المشكلات التقنية

مؤكدا أن التعاون مع منظمة اليونيسف يمثل شريكًا إستراتيجيًا في دعم برامج التوعية المجتمعية.  

 

اجتماع مع مسئول برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسيف 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع الدكتورة رشا مرزوق مسئول برنامج المياه والإصحاح البيئى بيونيسيف مصر لبحث سبل التعاون بين شركة محافظات القناة واليونيسيف فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.  
 

أبرز محاور الاجتماع 

تناول الاجتماع مناقشة محاور واليات التعاون والذى تضمن تنفيذ الانشطة التوعوية بالمدارس لرفع وعي الطلاب برسائل توعوية حول ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، مع اهتمام خاص بالتغييرات المناخية.

بالاضافة إلى تركيب القطع الموفرة بالمدارس والمستشفيات والوحدات الطبية، وتقديم خدمات تطهير الخزانات للمستشفيات والمدارس والوحدات الصحية والتى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن الشراكة بين القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة ومنظمة اليونيسيف تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي، مشيدا بالمجهودات والدعم الذى تقدمه منظمة اليونيسف فى عدة مجالات تخدم أهداف الشركات التابعة  ورسالتها فى خدمة المجتمع ونشر الوعى المائى بين كافة فئات المجتمع بشكل عام وطلاب المدارس بشكل خاص. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي اليونيسيف الإصحاح البيئي خدمة المجتمع

مواد متعلقة

رئيس مياه القناة: تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية

رئيس مياه القناة: الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل المشكلات التقنية

رئيس مياه القناة يشرف على إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مغذية لمنطقة كوبري السلام

رئيس مياه القناة: فض التشابكات مع الجهات الخارجية والتعامل الفوري مع الشكاوي

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة، الجمعة

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وتنزانيا في أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads