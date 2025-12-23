رئيس مياه القناة يبحث سبل التعاون مع "اليونيسيف" 

18 حجم الخط

أكد اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة القابضة تولي أهمية كبيرة لقضية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه فى إطار تحقيق هدفها الإستراتيجى برفع الوعي المائي لدى المواطنين بقضايا المياه.

مؤكدا أن التعاون مع منظمة اليونيسف يمثل شريكًا إستراتيجيًا في دعم برامج التوعية المجتمعية.

اجتماع مع مسئول برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسيف

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع الدكتورة رشا مرزوق مسئول برنامج المياه والإصحاح البيئى بيونيسيف مصر لبحث سبل التعاون بين شركة محافظات القناة واليونيسيف فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.



أبرز محاور الاجتماع

تناول الاجتماع مناقشة محاور واليات التعاون والذى تضمن تنفيذ الانشطة التوعوية بالمدارس لرفع وعي الطلاب برسائل توعوية حول ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، مع اهتمام خاص بالتغييرات المناخية.

بالاضافة إلى تركيب القطع الموفرة بالمدارس والمستشفيات والوحدات الطبية، وتقديم خدمات تطهير الخزانات للمستشفيات والمدارس والوحدات الصحية والتى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن الشراكة بين القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة ومنظمة اليونيسيف تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي، مشيدا بالمجهودات والدعم الذى تقدمه منظمة اليونيسف فى عدة مجالات تخدم أهداف الشركات التابعة ورسالتها فى خدمة المجتمع ونشر الوعى المائى بين كافة فئات المجتمع بشكل عام وطلاب المدارس بشكل خاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.