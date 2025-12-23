1044 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية بقرية العقادة بـ الإسماعيلية

18 حجم الخط

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية التى أقيمت بقرية العقادة التابعة التابعة لإدارة فايد الصحية، ترافقها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية والدكتورة جوليا محمود عضو المكتب الفني.

الالتقاء مع الفريق الفني

و التقت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية العقادة التابعة لمركز ومدينة فايد، يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٠٤٤ مواطنًا حيث استقبلت ٤٥٥ مواطن خلال يومها الأول و٥٨٩ مواطن خلال يومها الثاني.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢٨٢ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ١٠٦ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦٣سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٤٥ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٦٩ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٢٠ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

ويأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

