6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التموين، تحقيق قطاع التجارة الداخلية استثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه خلال 2025، من خلال إنشاء وتطوير مناطق لوجيستية وتجارية في عدد من المحافظات.

وأشارت الوزارة خلال استعراض حصاد عام 2025 إلي تنفيذ تنفيذ مشروعات سلاسل تجارية كبرى مثل لولو هايبر ماركت في القاهرة الكبرى والعبور و6 أكتوبر، إضافة إلي إنشاء مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر.

البورصة السلعية

وفيما يخص البورصة السلعية، وأوضحت وزارة التموين أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات محلية ودولية لتبادل البيانات، إضافة إلي التنسيق لإطلاق أول بورصة متخصصة لتداول التمور في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي وتنظيم تداوله.

كما جرى التعاون مع البنك الأهلي المصري لتوفير آليات تمويل مناسبة للتجار والمتعاملين داخل منظومة البورصة السلعية، بما يدعم السيولة ويعزز كفاءة التداول.

وأشارت الوزارة إلي تسجيل الجهات العاملة في تجارة القطن ضمن منظومة البورصة السلعية، بما يضمن تنظيم السوق، ورفع مستويات الشفافية، وتحقيق تسعير عادل للمحصول.

وفي إطار الجهود الرقابية وضبط الأسواق، أشارت وزارة التموين إل تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة والأسواق، بهدف ضبط الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان جودة وسلامة السلع، وحماية حقوق المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

وشددت علي أن هذه الجهود تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.