بعد اتهامه النادي بالعنصرية.. تفاصيل انتهاء أزمة الإسماعيلي مع الكولومبي كارميلو

أعلن النادي الإسماعيلي رسميا عبر حسابه الرسمي إنتهاء أزمة لاعبه البوليفي السابق كارميلو، الذي سبق أن قدم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي أحالت الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية في سويسرا.

الإسماعيلي يعلن إنهاء أزمة اللاعب

وأعلن الإسماعيلي مساء اليوم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي أنه تم إنهاء أزمة كارميلو وجاء في البيان المقتضب الذي نشره النادي ما يلي:

خبر سار لكل جماهير النادي الإسماعيلي العريق.. إنتهاء مشكلة اللاعب كارميلو مع النادي الإسماعيلي وتأكيد ذلك مع الفيفا

تكليف نصر عزام المحامي بالدفاع عن النادي

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومى، كلف نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب لدي المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

كشف مصدر مسئول في النادي الإسماعيلي أن مسئولو النادي نجحوا في إنهاء أزمة كارميلو بشكل ودي وتسليم اللاعب مبلغ مالي دون الكشف عن قيمته ليقوم بالتنازل عن شكوا ضد النادي وإنتهاء الأزمة

بيان الإسماعيلي، فيتو

كارميلو يتهم الإسماعيلي بالعنصرية

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع كارميلو في فترة الانتقالات الشتوية أوائل عام 2022 وقام اللاعب باتهام إدارة النادي بالعنصرية ضده، بالإضافة إلى سحب جواز سفره.

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ “عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات” خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

كارميلو يطالب الإسماعيلي بنصف مليون دولار

وقدم كارميلو شكوي للاتحاد الدولي ضد الإسماعيلي، يطالب فيها بالحصول على تعويض 500 الف دولار بسبب ما حدث له بجانب مستحقاته المتأخرة ضد النادى.

ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

