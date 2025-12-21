الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظات

تعليم أسيوط يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول
اعتمد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى (2025-2026) للصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية). 

وكيل الوزارة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 

 

كما اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جداول امتحانات التعليم الفنى بمختلف مراحله، ومدارس التربية الخاصة والتعليم المهنى ومدارس المجتمع ونظام الجدارات.

 


وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرى عموم التعليم العام بمحافظة أسيوط والشئون التنفيذية ومديرى شئون الطلبة بالمديرية والتعليم الفنى والتربية الخاصة التعليم المجتمعى لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتى تبدأ يوم 10 يناير.
مع مراعاة أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ و٧ و٨ يناير ٢٠٢٦ (بمناسبة أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩  يناير  ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس. 

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025-2026 بجامعة القاهرة

منظومة كاميرات للمراقبة، جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

في ذات السياق أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

 

 

 

