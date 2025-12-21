تعليم أسيوط يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

اعتمد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى (2025-2026) للصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).

وكيل الوزارة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جداول امتحانات التعليم الفنى بمختلف مراحله، ومدارس التربية الخاصة والتعليم المهنى ومدارس المجتمع ونظام الجدارات.



وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرى عموم التعليم العام بمحافظة أسيوط والشئون التنفيذية ومديرى شئون الطلبة بالمديرية والتعليم الفنى والتربية الخاصة التعليم المجتمعى لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتى تبدأ يوم 10 يناير.

مع مراعاة أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ و٧ و٨ يناير ٢٠٢٦ (بمناسبة أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس.

في ذات السياق أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.