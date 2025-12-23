تحطم طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة وتعليق الرحلات

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أفادت وكالة رويترز نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بأن الإشارة اللاسلكية لطائرة خاصة كانت تقل مسؤولًا عسكريًا ليبيا فقدت أثناء تحليقها فوق العاصمة أنقرة، ما أثار حالة من القلق بشأن سلامة الطائرة وركابها.

تحطم الطائرة ورئيس الأركان الليبي على متنها

وأشارت مصادر تركية إلى أن الطائرة كانت تقل رئيس الأركان التابع لـ المجلس الرئاسي الليبي، محمد الحداد، قبل أن تتحطم في العاصمة التركية، ما يضع المسئولية على السلطات التركية في التحقيق الفوري في ملابسات الحادث.

تعليق الرحلات الجوية في مطار أنقرة

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الحادث أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار أنقرة لضمان سلامة حركة الطيران ومباشرة فرق الطوارئ أعمالها، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وظروفه الدقيقة، وسط حالة من الترقب الدولي للنتائج الأولية للتحطم.

في وقت سابق، وافق البرلمان التركي على المرسوم الرئاسي الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا.

وتبدأ مهمة القوات التركية الممدة في ليبيا من 2 يناير 2026 بعد أن أحالت الرئاسة المذكرة إلى الهيئة التشريعية للمصادقة عليها في نوفمبر 2025.

وجاء في المذكرة أن الهدف من استمرار الوجود العسكري التركي هو حماية المصالح الوطنية وفقا لأحكام القانون الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية الناشئة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.

