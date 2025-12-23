ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قضاء الصلوات الفائتة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، مؤكدًا أن من كان عليه صلوات فائتة يجوز له أن يقضيها بالطريقة التي يستطيعها.

وبيّن أنه يمكن للإنسان أن يقضي الصلاة الفائتة مع كل صلاة مفروضة، فبعد أداء صلاة العصر مثلًا يمكنه أن يصلي عصرًا آخر قضاءً، كما يجوز له إن كان لديه وقت ونشاط أن يقضي في اليوم الواحد عدة صلوات فائتة، فيصلي فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً مما عليه من الفوائت، ولا مانع في ذلك شرعًا.

وأكد أن المسارعة في قضاء الصلوات الفائتة وإبراء الذمة مما في حق الله أمر أفضل وأقرب لنيل رحمة الله وعفوه عن التقصير السابق، موجّهًا كلامه لرغدة بقوله إن ما تفعله صحيح إن شاء الله، وكلما بادر الإنسان بالقضاء كان ذلك أرحم به وأعظم أجرًا.

كان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد أجاب عن سؤال أحد ذوي الهمم حول تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم، مؤكدًا أن أداء الصلاة في وقتها هو الأصل ولا يجوز تأخيرها عمدًا.

وقال إن لكل صلاة وقت محدد للبداية والنهاية، وأن تأخير صلاة الفجر بعد طلوع الشمس يعد خطأً شرعيًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله»، و«من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله».

التأخير بعذر شرعي فقط



أوضح الشيخ كمال أن تأخير صلاة العصر أو المغرب أو العشاء من غير عذر شرعي غير جائز، أما إذا كان السبب النوم أو النسيان، فيجب على المسلم أن يصليها فور تذكره، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

