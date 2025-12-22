الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 30 طنًا من مخلفات القمامة بمعابدة أبنوب في أسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو
18 حجم الخط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

 

رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بأسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية بمركز أبنوب أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة والمدارس، إلى جانب أماكن التجميع وصناديق القمامة وأمام المصالح الحكومية ومداخل القرى، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

 

رفع 30 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقة العطيات

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكثفة بنطاق قرية المعابدة التابعة للمركز، أسفرت عن رفع نحو 30 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقة العطيات البحرية، وذلك تحت إشراف رئيس القرية، حيث جرى نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

رفع أكثر من 6200 طن مخلفات في 7 مراكز بالبحيرة

رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما بشأن تحويل مخلفات المنازل للطاقة الكهربائية

 

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، مشددًا على استمرار الاستعانة بمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط ، من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الشوارع والميادين اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر القمامة والمخلفات المخلفات والتراكمات المقالب العمومية هشام أبو النصر صناديق القمامة قرية المعابدة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز ابنوب مصنع السماد نقل المخلفات

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ختام ورش الدليل المعياري الموحد لحماية الأطفال بأسيوط

محافظ أسيوط: تدريبات مكثفة في المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيا

محافظ أسيوط يبحث مع وزير الأوقاف جهود تعزيز الخطاب الديني (فيديو)

جامعة أسيوط الأهلية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية لـ 2025

وزير الأوقاف يبحث مع رئيس جامعة أسيوط آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية

تحصين 135 ألف رأس ماشية وزيارات ميدانية لـ5 آلاف منزل بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث عدد من المشروعات التنموية

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads