رفع 30 طنًا من مخلفات القمامة بمعابدة أبنوب في أسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذه الحملات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية بمركز أبنوب أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة والمدارس، إلى جانب أماكن التجميع وصناديق القمامة وأمام المصالح الحكومية ومداخل القرى، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

رفع 30 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقة العطيات

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكثفة بنطاق قرية المعابدة التابعة للمركز، أسفرت عن رفع نحو 30 طنًا من المخلفات والتراكمات بمنطقة العطيات البحرية، وذلك تحت إشراف رئيس القرية، حيث جرى نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ومصنع السماد بمنقباد، وفقًا للتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، مشددًا على استمرار الاستعانة بمعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط ، من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

