جامعة أسيوط الأهلية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية لـ 2025

18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية اختتام فعاليات مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية للعام الجامعي 2025/2026، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب على مسرح الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على إعداد كوادر طلابية متميزة وقادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل العلمي والمجتمعي، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية.

وجاءت المسابقة دعمًا لجهود الجامعة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز قيم التميز والانتماء وروح المنافسة الإيجابية، بمشاركة واسعة من طلاب كليات الجامعة المختلفة.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من: الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ محمد سيد المشرف على إدارة رعاية الطلاب، والأستاذ محمود محسن مسئول النشاط.

نتائج مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب محمد عبد السميع فتحي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، وجاء محمود حسين محمود الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المركز الثاني، وحصل جوزيف عزت نبيه الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم المالية والإدارية على المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة الطالبات، فازت فرح أحمد فاروق الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الألسن واللغات التطبيقية بالمركز الأول، وجاءت مريم حمدي أحمد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الألسن واللغات التطبيقية في المركز الثاني، وحصدت إمرثا أمير محروص الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان المركز الثالث.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة أسيوط الأهلية تهتم ببناء شخصية الطالب على أسس علمية وإنسانية متكاملة، انطلاقًا من إيمانها بأن الشخصية الواعية والمتوازنة هي القادرة على خوض معترك الحياة والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وأشار إلى أن معايير التفاضل بين الطلاب لا تقتصر على التفوق الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل الوعي والثقافة والمهارات الرياضية والإبداعية، والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة تمثل إحدى الآليات المهمة لاكتشاف النماذج الطلابية المتميزة، وترسيخ قيم القدوة الإيجابية بين الشباب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على خدمة مجتمعها والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أنمسابقة الطالب والطالبة المثالية نُفذت على عدة مراحل، حيث انطلقت في البداية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وشارك بها 50 طالبًا وطالبة، تم تصعيد 22 منهم إلى المرحلة التمهيدية على مستوى الجامعة، قبل أن تتم تصفية المتنافسين إلى 10 طلاب وطالبات (5 طلاب و5 طالبات) للمرحلة النهائية، والتي أسفرت عن اختيار الفائزين بالمراكز الأولى وفقًا لمعايير دقيقة شملت الجوانب العلمية والثقافية والمهارية والشخصية.

وتجسد هذه المسابقة التزام جامعة أسيوط الأهلية بدورها التربوي والتعليمي في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة والوعي والانتماء، وقادرين على تمثيل الجامعة والمجتمع بصورة مشرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.