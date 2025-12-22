بديل التوك توك، محافظ أسيوط يتفقد نموذجًا لمركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، نموذجًا لمركبة نقل خفيفة متعددة الاستخدامات وصديقة للبيئة، تمثل بديلًا عمليًا وآمنًا لمركبات "التوك توك"، وذلك في إطار توجهات المحافظة لخفض تكلفة الانتقال، والحد من مظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وحرص محافظ أسيوط على تجربة المركبة بنفسه والاطلاع على إمكانياتها الفنية وآليات تشغيلها، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الإنتاج.

سيارة صينية بديلا آمنا للتوك توك

وأوضح محافظ أسيوط أن المركبة عبارة عن دراجة مزودة بأربع عجلات وأربع بدالات، صينية المنشأ، وتمثل حلًا مناسبًا وبديلًا آمنًا للتوك توك، لا سيما في المناطق التي يحظر دخوله إليها، بما يسهم في تقليل انتشار وسائل النقل غير المرخصة، والحفاظ على الطابع الحضاري لتلك المناطق، مشيرًا إلى إمكانية استخدامها داخل الجامعات والمستشفيات والمنشآت الخدمية الكبرى لتيسير حركة الانتقال الداخلي.

وخلال التفقد، وجه المحافظ بدراسة تطوير المركبة فنيًا بقدرات أعلى، من خلال تزويدها بموتور كهربائي يعمل ببطارية ذاتية الشحن، إلى جانب تركيب كشافات وعواكس أمامية وخلفية، بما يضمن أعلى معدلات الأمان، خاصة عند استخدامها ليلًا أو داخل المناطق العمرانية الجديدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المرورية، لتكون بديلًا اقتصاديًا وآمنًا يسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن الطلاب والمواطنين، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب الراغبين في دخول سوق العمل، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والأفكار المبتكرة.

وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع يستهدف القضاء التدريجي على ظاهرة التوك توك، من خلال إتاحة هذه المركبات في مواقع حيوية محددة، وتشغيلها بنظام الـQR Code مقابل رسوم رمزية، مع الالتزام بإعادة المركبة إلى أماكنها المخصصة بعد الاستخدام، لافتًا إلى التوجه لطرحها عبر منافذ بيع متعددة، مع إتاحة نظام التقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من البنوك.

وأضاف أنه يجري الإعداد لطرح المركبة عقب الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والاقتصادية، مع إتاحة شرائها بنظام التقسيط، دعمًا للشباب وتوفير فرص عمل، موضحًا أن المركبة تسع حتى خمسة أفراد، ومن المتوقع أن تتراوح سرعتها بالموتور الكهربائي بين 20 و30 كم/ساعة، مشيرًا إلى دراسة آليات التنفيذ، سواء من خلال الاستيراد أو التوجه إلى التصنيع المحلي، وتسويقها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام تصريحاته، أكد أبوالنصر دعم محافظة أسيوط الكامل للأفكار الجادة وغير التقليدية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفر وسائل نقل آمنة ومنخفضة التكلفة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الدراسات تمهيدًا للبدء في التنفيذ على أرض الواقع.

