حبس متهم في واقعة تزوير جديدة منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط

18 حجم الخط

أصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط قرارها في القضية رقم 7756 لسنة 2025 إداري مركز أسيوط، بحبس المتهم (مصطفى. ز. م. م) أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المقررة، كما قررت تحرير فيش وتشبيه للمتهم وطلب صحيفة سوابقه الجنائية، استكمالًا لإجراءات التحقيق.

جاء هذا القرار في ضوء الجهود القانونية والتنظيمية المكثفة التي بذلتها نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب المهندسين بأسيوط، عقب رصد الواقعة خلال أعمال المتابعة الدورية للملفات الفنية داخل عدد من الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط، بما يعكس يقظة مؤسسية وحرصًا على حماية الكيان النقابي.

وفي هذا الإطار، كلف مجلس إدارة النقابة المستشار القانوني بمتابعة مجريات التحقيق منذ بدايتها وحتى صدور الحكم القضائي النهائي، تنفيذًا لسياسة النقابة القائمة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، والتصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية تمس اسم النقابة أو تستغلها دون وجه حق.

موقف حاسم دفاعًا عن نقابة المهندسين

وأكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أن نقابة المهندسين بأسيوط لن تتهاون مع أي وقائع تمس شرف المهنة أو تسيء إلى سمعة أعضائها، مشددًا على أن المجلس يتعامل بحزم كامل مع أي مستندات أو شهادات غير صادرة رسميًا عن النقابة، حفاظًا على حقوق المهندسين وصونًا لثقة المجتمع في العمل النقابي.

كما دعت النقابة جميع الجهات التنفيذية والمتعاملين معها إلى تحري أقصى درجات الدقة فيما يخص المستندات المنسوبة إليها، والتواصل المباشر مع إدارات النقابة المختصة للتحقق من صحتها قبل اعتمادها أو العمل بموجبها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو محاولات انتحال لاسمها.

واختتمت نقابة المهندسين بيانها بالتأكيد على أن ما انتهت إليه التحقيقات يعكس مستوى رفيعًا من التعاون المؤسسي بين النقابة والسلطة القضائية في حماية المهنة وصون نزاهتها، مشددة على التزامها الدائم بترسيخ قيم الأمانة المهنية، وتعزيز الثقة المجتمعية في نقابة المهندسين باعتبارها كيانًا مهنيًا مسؤولًا وحارسًا أمينًا لشرف المهنة والمهندسين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.