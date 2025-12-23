مبادرة اجتماعية بمساكن الباطن بقرية درنكة في أسيوط لحل مشكلات الصرف الصحي

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ مبادرة اجتماعية جديدة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات الصرف الصحي وغرف التفتيش ووصلات المياه بعدد من العمارات السكنية بمساكن الباطن بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة تم تنفيذها بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف"، وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة وبمتابعة ومتابعة أمل جميل مدير عام المتابعة والعلاقات العامة بالشركة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، وذلك لتذليل أية عقبات قد تعوق سرعة التنفيذ وضمان وصول الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.

تهالك وصلات الصرف الصحي وغرف التفتيش

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة جاءت استجابة سريعة لشكاوى ومطالب الأهالي، وفي ضوء المعاينات الميدانية التي كشفت عن تهالك وصلات الصرف الصحي وغرف التفتيش ووصلات المياه بتلك العمارات، وهو ما تسبب في طفوحات متكررة أثرت سلبًا على الحياة اليومية للأسر المقيمة، وهددت السلامة الإنشائية للعقارات.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن تكرار الأعطال كان يستلزم تدخلات يومية من شركة المياه من خلال سيارات الكسح والنافوري وفرق التسليك، وهو ما شكل عبئًا كبيرًا، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة لم تعد مجدية، وكان لا بد من تدخل جذري يضمن الاستدامة ويقضي نهائيًا على أسباب المشكلة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية

وشدد محافظ أسيوط على توجيهاته بسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة كحل جذري وعلى نفقة المبادرات الممولة، دون تحميل المواطنين أو الأسر الأولى بالرعاية أي أعباء مالية، مؤكدًا أن الحفاظ على كرامة المواطن يمثل أولوية قصوى، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن التمويل المقدم من منظمة اليونيسف يأتي ضمن إطار مبادرات تنموية تستهدف تحسين البيئة المعيشية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي انسجامًا مع فكر القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية شاملة ونهضة مجتمعية حقيقية تضع المواطن في مقدمة الاهتمام، مشددًا على استمرار المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمل وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة، وبناء مجتمع قوي ومتوازن يليق بالمواطن المصري.

