الشباب والرياضة تحسم مصير اتحاد السباحة بعد إحالتهم للمحاكمة في وفاة يوسف محمد

كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، مصير مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، وذلك بعد إحالتهم للمحاكمة مع مسئولين آخرين، في واقعة وفاة السباح يوسف محمد.

وأكد المصدر أن وزارة الشباب والرياضة، تنتظر وصول أوراق رسمية من النيابة العامة، خاصة أن النيابة قد تطلب تكليفات لم تذكر في البيان الذي صدر أمس الإثنين.

وشدد المصدر على أن الأقرب هو صدور قرار بتجميد مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، بعد اتهامهم من النيابة العامة بتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

قصور إداري وفني في تنظيم البطولة

وتابع المصدر بأن بيان النيابة يحمل إدانة لمسئولي اتحاد السباحة تستدعي اتخاذ قرار بشأنهم، بعدما أظهرت تحقيقات النيابة أن غالبية المسؤولين عن إدارة السباحة يفتقرون للخبرة الفنية الكافية، ولم يتم اختيار المؤهلين صحيًا وتقنيًا لإدارة المسابقات، وهو ما أكده أولياء أمور المشاركين والقائمون على المسابح، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات نفسها.

وتضع الوزارة حاليا اللمسات الأخيرة على قرار تجميد مجلس إدارة اتحاد السباحة، وتعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة، حيث تم ترشيح أكثر إسم لرئاسة اللجنة المؤقتة، من بينهم رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

أولى جلسات محاكمة مجلس السباحة

وحددت النيابة العامة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي شرحت جثمان السباح يوسف محمد بأن ما اتُّخذ قبل المتوفى من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة، لم يشبها أي تقصير.

وأضافت الطبيبة أن هذه المحاولات لم تُفلح لطول فترة بقاء السباح يوسف محمد بقاع المسبح فاقدًا للوعي.

