وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس الغنايم ويشيد بتفعيل البرامج العلاجية والقرائية

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدارس إدارة الغنايم التعليمية زار خلالها 3 مدارس لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق البرامج العلاجية. 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات لواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة. 

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال الجولة عصمت حميد مدير إدارة الغنايم التعليمية، ومحمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، ود.منال محمد رمضان رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية.

بدأ وكيل التعليم بأسيوط جولته بزيارة مدرسة المشايعة الثانوية المشتركة وتابع خلالها سير الدراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتابع بعض الحصص الدراسية ومدى مطابقة خطط المناهج الدراسية بالخطة الزمنية للفصل الدراسى الأول.

ثم واصل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير الدراسة بمدرسة الغنايم بحرى الابتدائية بنين ومدرسة الغنايم بحرى الابتدائية بنات وتابع خلالها سير الدراسة بالفصول وتابع سجلات الدرجات والتقييمات المدرسية وتفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية مع توثيق الجهود في سجل 26 قرائية، ومتابعة نواتج التعلم وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسةو الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.

تعليم أسيوط يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

"تعليم أسيوط" تناقش حلول مشكلة الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية

وأشاد وكيل التعليم بأسيوط خلال زيارته لمدارس المشايعة الثانوية والغنايم بحرى بالغنايم بمستوى الطلاب والتزام المعلمين بتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية للطلاب.

