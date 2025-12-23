ضبط دقيق مدعم قبل تداوله بالسوق السوداء وتحرير 282 محضرًا تموينيًا بأسيوط

18 حجم الخط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المفاجئة والدورية على مستوى القرى والمراكز والأحياء، لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تمس حياة المواطنين أو تخل باستقرار السوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، تمكنت خلال حملات مكثفة استمرت 4 أيام من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 282 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال المرور على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

حملات مكثفة على الأسواق بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 35 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء، و25 كرتونة كراتيه بدون فواتير، و3 أجولة دقيق فاخر دون فواتير، و10 جراكن بلاستيك تحتوي على توابل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها.

كما تم تحرير 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، فضلًا عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

تحرير 261 محضرًا في مجال المخابز البلدية

وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 261 محضرًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن محافظة أسيوط لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية، مؤكدًا استمرار الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تموينية من خلال الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية على أرقام (114)، و(2135858 / 088)، و(2135727 / 088)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

