دين ودنيا

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الوضوء، فيتو
رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد حسن من محافظة أسيوط حول حكم أكل لحم الإبل وهل ينقض الوضوء أم لا؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور.

وأضاف أن السادة الحنابلة ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل أو شرب مرقها أو أكل أي شيء منها ينقض الوضوء، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل لحم جزور فليتوضأ»، وعدّوه من نواقض الوضوء.

وأشار إلى أن جمهور العلماء قالوا إن هذا الحديث منسوخ وله سبب، وبناءً عليه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، مؤكدًا أن من أراد الخروج من خلاف العلماء فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، ويكون ذلك أفضل خروجًا من الخلاف، وهو أمر حسن إن شاء الله.

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رد على سؤال أحد الأطفال والذى قال فيه: "هل يجوز الحديث أثناء الوضوء؟".

وقال أمين الفتوى: إنه يجوز للإنسان الحديث أثناء الوضوء، ولكن من الأفضل أن يتوضأ الإنسان وهو صامت.

وأضاف: "الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء ولكن كل ما هناك أن الإنسان خالف الأفضلية، فمن الأفضل أن يشغل الإنسان نفسه بالذكر والدعاء أثناء الوضوء".

