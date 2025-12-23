الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

مروان عثمان
مروان عثمان
18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

تشكيل سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد -  صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد  - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.

مباراة سيراميكا وأبو قير للأسمدة

ويلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ32 في مسابقة كأس مصر.

 

مدرب سيراميكا يشدد على لاعبيه بضرورة إحراز هدف مبكر أمام أبو قير للأسمدة

 ويخشى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر من مفاجآت مسابقة كأس مصر، لذلك شدد المدير الفني على ضرورة إحراز هدف مبكر كخطوة للتأهل لدور الـ16.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ 32 بكأس مصر 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر مسابقة كاس مصر سيراميكا كليوباترا أبو قير للأسمدة مروان عثمان

مواد متعلقة

أبرزهم رانيا علواني، المرشحون لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد السباحة

بعد الإحالة للمحاكمة، وزارة الرياضة تستعد لحسم مصير مجلس اتحاد السباحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت ودجلة يبحثان عن أول فوز في مواجهة الليلة

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الأهلي السعودي يكتسح الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز إجازة طويلة حتى السنة المقبلة

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads