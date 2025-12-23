مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

تشكيل سيراميكا أمام أبو قير للأسمدة

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.

مباراة سيراميكا وأبو قير للأسمدة

ويلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور الـ32 في مسابقة كأس مصر.

مدرب سيراميكا يشدد على لاعبيه بضرورة إحراز هدف مبكر أمام أبو قير للأسمدة

ويخشى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر من مفاجآت مسابقة كأس مصر، لذلك شدد المدير الفني على ضرورة إحراز هدف مبكر كخطوة للتأهل لدور الـ16.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة في دور الـ 32 بكأس مصر

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.