الأهلي يصطدم بـ غزل المحلة اليوم في كأس عاصمة مصر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

ويدخل الأهلي المباراة متطلعًا لمواصلة  انتصاراته بعد فوزه في الجولة الثانية على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

كما قرر الجهاز الفني للأهلي الاعتماد خلال مباراة غزل المحلة على لاعبي فريق الشباب مع وجود بعض عناصر الفريق الأول مثل حسين الشحات ومصطفى العشق، في خطوة يهدف منها ييس توروب مدرب الأهلي لتجهيز اللاعبين الشباب وإعطائهم فرصة أكبر للظهور والمشاركة على أرض الملعب.

في المقابل، يبحث فريق غزل المحلة عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، حيث يدخل المباراة متسلحًا بعامل الجمهور والأرض.

 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، علي إستاد المحلة. 

‏وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

الجريدة الرسمية
